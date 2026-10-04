-Vídeo POP advogada (1.3463452)\nA advogada Anabel Pitaluga, que denunciou ter sido constrangida ao entrar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), em Goiânia, após funcionários da segurança exigirem que ela "abaixasse a saia", afirmou que tem recebido relatos semelhantes de colegas que vivenciaram situações parecidas no ambiente forense. O episódio ocorreu quando ela se dirigia a uma sessão de julgamento para realizar sustentação oral (assista acima).\nAo explicar a situação nas redes sociais, Anabel pontuou a importância de que a discussão resulte em medidas concretas para que nenhuma outra profissional enfrente barreiras ou constrangimentos no exercício da advocacia. "É fundamental que outras mulheres não passem pelo que passei e pelo que tantas colegas já relataram ter vivido", declarou a jurista, que também é delegada da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Goiás) em Hidrolândia.