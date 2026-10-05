-Vídeo POP advogada (1.3463452)\nA advogada Anabel Pitaluga, que relatou ter sido constrangida por uma integrante da segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), em Goiânia, por causa do tamanho de sua saia, estava no local para atuar em um caso de violência contra a mulher. Em um vídeo em que relata o caso, Anabel conta que foi abordada pela equipe de segurança antes de entrar no tribunal.\nO episódio aconteceu na quarta-feira (30), quando ela e outra advogada se dirigiam à catraca de acesso ao prédio. A defensora conta que apesar da situação, focou no que era mais importante no momento: a defesa da cliente.\nFiz o meu trabalho, que inclusive a minha mente ficou a mil porque o assunto que eu trataria ali naquele momento seria sobre violência cometida em face de uma mulher", contou em relato na rede social.