Após três meses internada com mais de 60% do corpo queimado, a advogada Juliane Vieira, 28, recebeu alta do Hospital Universitário de Londrina (PR) em janeiro e concedeu sua primeira entrevista ao Fantástico neste domingo (8).\nEla contou os detalhes do incêndio no apartamento da família, em Cascavel (PR), no dia 15 de outubro passado, quando se pendurou em um suporte de ar-condicionado para salvar a mãe, Sueli, 51, e o primo Pietro, 4.\nNa entrevista, ela conta que foi o primo que a avisou do incêndio, ao gritar fogo.\nQuando eu saí do quarto, eu já vi que tinha um fogo grande. O Pietro estava do outro lado do fogo, peguei ele no colo, tentei sair pela única saída, a saída principal, mas ela estava trancada", ela lembra.\nNaquele momento, ela foi até a janela e subiu no suporte de ar-condicionado, do lado de fora. Depois, pegou o primo e o colocou na janela do apartamento de baixo. "Falei para ele: 'Fica quietinho e segura na redinha [de proteção]'. E assim ele obedeceu. E, por obra divina, a moradora do apartamento resolveu abrir a janela", disse à reportagem.