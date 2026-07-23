Uma advogada de Goiânia, identificada como Rina Campbell Pena, de 50 anos, foi presa preventivamente em um resort de luxo em Salvador, na Bahia, sob a suspeita de aplicar golpes em clientes que buscavam revisões de financiamento de imóveis. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o prejuízo estimado até o momento é de R$ 650 mil, atingindo pelo menos 17 vítimas identificadas desde 2014. Os detalhes foram apurados pela repórter Ludmilla Rodrigues, da TV Anhanguera.\nO POPULAR pediu um posicionamento para a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) e aguarda retorno. A reportagem também não conseguiu localizar a defesa da suspeita.\nNesta quinta-feira (23), agentes da polícia cumpriram mandados de busca no escritório da advogada, localizado no Setor Oeste, em Goiânia. De acordo com as investigações, Rina utilizava sua posição profissional para atrair pessoas de baixa renda que enfrentavam dificuldades para pagar as prestações de casas populares e lotes.