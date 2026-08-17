-advogada_cliente_sincero (1.3445166)\nA advogada Eliana Saldanha disse que teve calafrios ao ouvir um cliente confessar que deu três tapas no rosto da então companheira durante uma audiência de instrução e julgamento, em Maurilândia. Ela contou que havia dito anteriormente ao homem para se manter em silêncio, mas ele era sincero demais para ficar calado (veja vídeo acima).\nEu já tinha traçado toda a defesa para pedir a absolvição por legítima defesa, até porque, no depoimento da ex, ela disse que ele havia dado só um tapa, então pensei: 'um tapa, então foi para repelir a injusta agressão'. Naquele momento eu senti calafrios e pensei: 'E agora, qual pedido fazer?'. Eu ainda insisti na legítima defesa, mesmo sabendo que ele seria condenado", afirmou a advogada.\nAdvogada se surpreende ao ouvir cliente contar detalhes de briga durante audiência em Goiás: 'Sincero demais'