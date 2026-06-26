A advogada Kátia Mendes Lobo, de 59 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava na cidade de Goiás, no noroeste do estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (25) e, segundo a Polícia Civil (PC), foi registrado como morte natural. A corporação investiga o caso para descobrir a causa exata do óbito e verificar se existem indícios de crime.\nEm nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) lamentou a morte de Kátia e manifestou solidariedade aos familiares dela. "A Seccional, por meio da subseção, presta homenagem à sua memória e à contribuição deixada ao longo de sua trajetória na advocacia", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).\nEm comentários nas redes sociais, conhecidos de Kátia também expressaram pesar pelo caso. "Cliente especial que virou nossa amiga, essa notícia nos entristeceu demais e a ficha ainda não caiu, vai fazer muita falta! Sua missão aqui foi cumprida e hoje teve a passagem para uma nova jornada evolutiva, que Jesus e seus anjos da guarda a acompanhem sempre", declarou uma internauta. Outra seguidora citou algumas qualidades da advogada. "Meu Deus, que tristeza! Era minha cliente tão querida e educada, e amava meus bolos", lamentou.