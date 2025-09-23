-VÍDEO_ADVOGADA_MORTA (1.3315630)\nA advogada criminalista Kamila Rodrigues, 32, foi executada a tiros, na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG).\nKamila foi assassinada por volta das 7h desta segunda, quando estava sozinha, próximo a um furgão amarelo. Câmeras de segurança mostram o momento em que ela estava em pé, abre a porta do furgão e é surpreendida por outro carro, que para ao lado dela. Um homem com agasalho e capuz desce armado do banco do carona e efetua diversos disparos contra a vítima.\nAdvogada é atingida por cerca de 20 tiros, cai no chão e morre no local. Na sequência, o atirador pega um objeto parecido que estava caído próximo à Kamila, retorna ao veículo e foge. Pelo menos dois criminosos participaram da execução.\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre caso de advogado desaparecido que foi encontrado morto em Goiânia