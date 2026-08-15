Advogada e falsa advogada suspeitas de aplicar golpes, em Goiás (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)\nA advogada Keythlyn Evelyn Teixeira de Lima e a funcionária Patrícia de Oliveira Santos, suspeita de se passar por advogada, foram presas sob a acusação de aplicar o golpe da falsa quitação de dívidas. Ambas são investigadas por praticar as fraudes desde 2020. Segundo a Polícia Civil (PC), mais de 20 pessoas já procuraram a delegacia para denunciar as duas mulheres.\nAté a finalização desta matéria, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa das suspeitas.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Advogada e falsa advogada são suspeitas de dar golpe da falsa quitação de dívidas, diz polícia\nO delegado Henrique Berocan afirmou ao POPULAR que o caso começou a ser apurado quando duas vítimas relataram uma situação idêntica envolvendo a mesma investigada. Segundo o policial, no momento ainda não se pode dimensionar o tamanho do golpe nem o número total de afetados.