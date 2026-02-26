A advogada Sara Núbia, de 39 anos, e o marido dela, o policial penal Rogério Naves de Lima, de 49, foram encontrados mortos dentro de casa na Vila São João, em Goiânia. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil (PC) na tarde dessa quarta-feira (25). No momento, a investigação está aos cuidados da Delegacia de Homicídios (DIH), mas ainda não se sabe os detalhes do caso. As identidades foram confirmadas por um amigo do casal à repórter do g1 Goiás Rafaella Barros.\nEm uma nota publicada nas redes sociais, a Polícia Penal de Goiás lamentou a morte de Rogério e manifestou solidariedade aos familiares. Também em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) descreveu o caso como uma "perda trágica e repentina" e disse que se colocou à disposição das autoridades policiais para ajudar na elucidação (leia na íntegra ao final do texto).