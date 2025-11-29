Operação "Mão de Ferro" cumpriu nove mandados de prisão e 10 de busca e apreensão (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nUma advogada e policiais militares foram presos suspeitos por agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o grupo atuava de forma violenta e organizada ao oferecer empréstimos com juros abusivos e utilizar métodos violentos de cobrança.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles.\nA ação chamada de operação "Mão de Ferro" mobilizou cerca de 80 policiais civis para o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão, na sexta-feira (28).\nAdvogado é preso por tráfico após policiais acharem cocaína em carro, diz polícia