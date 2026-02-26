Sara Nubia Siqueira Guedes Torres, de 39 anos, e Rogério Naves de Lima, de 49, foram encontrados mortos, em Goiânia (Reprodução / Instagram Sara Núbia)\nA advogada e o esposo policial penal achados mortos em Goiânia foram encontrados pela mãe da mulher, conforme apuração da TV Anhanguera. Os corpos de Sara Núbia Siqueira Guedes Torres, de 39 anos, e Rogério Naves de Lima, de 49, estavam no quarto da casa, em Goiânia, e tinham marcas de tiro, de acordo com a Polícia Militar.\nA mãe da advogada foi à casa do casal, na manhã de quarta-feira (25), no condomínio residencial do bairro Vila São João, depois de não conseguir contato por telefone com a filha, de acordo com informações da repórter Isabelle Saleme, da TV Anhanguera. Vizinhos ouviram os tiros por volta das 3h.\nAo g1, o tenente-coronel Thiago Salum confirmou que uma arma foi encontrada ao lado do corpo de Sara. "A princípio, homicídio seguido de suicídio", afirmou. Ele destacou, porém, que a investigação das circunstâncias está sendo feita pela Polícia Civil.