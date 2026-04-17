-ADVOGADA_PRESA_COCALZINHO (1.3399680)\nA advogada Áricka Cunha foi presa após reclamar nas redes sociais que o delegado Christian Zilmon Mata dos Santos arquivou boletim de ocorrência, em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. No vídeo do momento em que ela é detida, mostra o delegado armado no escritório dela pedindo para se levantar e entrar na viatura. Os dois discutem e a advogada declara que está sendo vítima de censura. Em contraponto, o investigador diz que ela praticou difamação (veja o vídeo acima). A mulher foi liberada após pagamento de fiança de 10 mil.\nEm nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás disse que instaurou procedimento específico e adotou, de forma imediata, medidas institucionais em relação ao caso. Relatou que houve invasão ao escritório da profissional e que a situação configura “violação às prerrogativas profissionais” e “abuso de autoridade” (veja a nota completa no final da matéria).