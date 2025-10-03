Uma advogada do Mato Grosso foi presa suspeita de levar recados a um preso em regime de segurança máxima na Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), ela passou a integrar uma facção criminosa com atuação em Goiás e exercia a função de “pombo-correio” ou “mensageira” há pelo menos um ano.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da advogada para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.\nAdvogada presa após casa ser invadida por policiais é investigada por levar informações para criminosos, diz defesa\nAdvogada presa em operação contra tráfico de drogas abria empresas de fachada para lavar dinheiro, diz PC\nAdvogada presa em operação que investiga fraudes no Imas foi liberada após depoimento