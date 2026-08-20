Segundo a polícia, esquema de falsa revisão de financiamentos funcionava desde 2020 e já soma denúncias fora de Goiás (Divulgação/Polícia Civil)\nA advogada Keythlyn Evelyn Teixeira de Lima e a funcionária Patrícia de Oliveira Santos, suspeitas de aplicar um golpe da falsa quitação de dívidas de financiamento de veículos, são alvo de mais de 30 denúncias, segundo a Polícia Civil.\nAo POPULAR, a defesa de Keythlyn Evelyn disse que a acusação apresentada não corresponde à realidade dos fatos e que a mesma não tinha participação nas atividades de cobrança ou nas tratativas comerciais relacionadas aos fatos investigados (leia a nota na íntegra abaixo). A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Patrícia de Oliveira, até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o delegado Henrique Berocan existem vítimas de cidades da Região Metropolitana de Goiânia e até mesmo de outros estados. Segundo o investigador, no momento ainda não se pode dimensionar o tamanho do golpe nem o número total de afetados.