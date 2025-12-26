Advogada Talita Lima de Moura e o servidor público Valdir David morrem em um acidente na GO-147 (Reprodução / Redes sociais)\nA advogada Talita Lima de Moura, de 33 anos, e o servidor público Valdir David morreram, na manhã desta sexta-feira (26), em um acidente na GO-147, em Piracanjuba, na região sul de Goiás. Mais duas pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Segundo a família, Talita havia passado o Natal com parentes e voltava à Goiânia para fazer um trabalho voluntário.\nO acidente aconteceu por volta das 11h, na zona rural da cidade, entre dois carros de passeio, um Fiat/Strada Advent e um Ford/Fiesta, de acordo com a Polícia Militar. Talita estava conduzindo um dos veículos e foi encontrada presa às ferragens sem sinais de vida, tendo a morte confirmada por um médico no local, conforme os bombeiros.