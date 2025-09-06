-Advogada e cachorros morrem em acidente (1.3309236)\nUma advogada de 50 anos e três cachorros morreram após o carro que dirigia se envolver em um acidente com um caminhão na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na tarde de sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) relatou que o veículo de grande porte transportava combustível e com a colisão houve um incêndio (veja vídeo acima). A vítima foi identificada como Danielle Mansur Guimarães.\nSegundo os bombeiros, a equipe conseguiu retirar o veículo da advogada do incêndio com auxílio de um guincho, porém ela e os animais já estavam mortos. A corporação acrescentou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento ao motorista do caminhão.\nAs guarnições encontraram o motorista da carreta sentado, responsivo, questionando de dor nos membros inferior e superior esquerdo, atendido pelo médico do Samu no local", contou o tenente Saulo, do 5º BBM, ao g1.