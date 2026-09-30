A advogada Maria Eduarda Araújo Lima, de 26 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (30), após sofrer um infarto, em Quirinópolis, no sul de Goiás. Formada em Direito pela Centro Universitário de Quirinópolis (FAQUI), ela atuava na advocacia do município e participava de atividades da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).\nMaria Eduarda integrava a atual gestão da OAB como diretora da Comissão da Mulher Advogada e era membro efetiva da Comissão da Advocacia Jovem. Segundo a entidade, ela participava ativamente da instituição e demonstrava disposição para contribuir com as atividades da Ordem.\nO velório da advogada ocorre nesta quarta-feira, na Pax Prever, em Quirinópolis. O sepultamento será realizado nesta quinta-feira (1º), às 9h.\nEm nota de pesar, a OAB de Quirinópolis lamentou a morte e destacou a trajetória da advogada. A entidade afirmou que a partida precoce causou consternação entre os profissionais da advocacia do município e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas (veja a nota no fim da matéria).