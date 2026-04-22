-Vídeo - Delegado prende advogada (1.3401229)\nA advogada Áricka Cunha, presa em Cocalzinho de Goiás após criticar o arquivamento de um boletim de ocorrência nas redes sociais, relatou que o delegado Christian Zilmon Mata dos Santos exigiu uma fiança de R$ 10 mil e determinou que o dinheiro fosse pago exclusivamente em espécie, o que, segundo ela, dificultou sua soltura. O momento da prisão foi compartilhado pela advogada (assista acima).\nArbitrou uma fiança no valor de R$ 10 mil, só aceitava em espécie e, depois de paga a fiança, ele saiu para jantar, deixou eu e os representantes da OAB lá esperando um tempão", relatou Áricka ao POPULAR. A advogada descreveu a situação como "constrangedora, lamentável e esdrúxula".\nA confusão começou na última quarta-feira (15), quando Áricka expôs em seu perfil no Instagram a indignação com o arquivamento de uma denúncia de difamação que ela havia feito. O delegado alegou "falta de efetivo" e "fato atípico" para não prosseguir com a investigação de um comentário ofensivo que a chamava de "loira idiota".