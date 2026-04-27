-Vídeo: advogada presa (1.3402905)\nApós ser presa pelo delegado Christian Zilmon Mata dos Santos por criticar, nas redes sociais, o arquivamento de um boletim de ocorrência, a advogada Áricka Rosalia Alves Cunha precisou ser internada em uma unidade de saúde. Em desabafo publicado no último sábado (25), do hospital, a advogada afirmou que seu corpo “respondeu” à tensão vivida nos últimos dias e classificou a internação como uma pausa necessária para retomar a luta pelas prerrogativas da advocacia.\nMP arquiva inquérito e apura conduta de delegado em prisão de advogada\nApós prisão de advogada, Polícia Civil proíbe delegados de atuar em casos em que estejam envolvidos\nDelegado que prendeu advogada em flagrante é afastado e transferido para Águas Lindas de Goiás\nÀ reportagem do POPULAR, o delegado Christian Zilmon afirmou que foi orientado a não se manifestar sobre o episódio. Segundo ele, a questão é mais complexa do que o ato da detenção em si. “Fui orientado a não comentar sobre o caso, pois ele vai além dessa prisão. Inclusive, adianto que ocorrerá a anulação do Auto de Prisão em Flagrante. Todos os meus argumentos legais foram desconsiderados”, declarou.