-advogada_justica_fianca (1.3404091)\nA advogada Áricka Rosália Alves Cunha, de 29 anos, presa por delegado após reclamar de arquivamento de boletim de ocorrência, em Cocalzinho de Goiás, deverá receber a devolução dos R$ 10 mil que pagou de fiança, de acordo com determinação da Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A juíza de direito Roberta Wolpp Gonçalves entendeu que houve diversas irregularidades graves na prisão em flagrante e exigiu o trancamento do inquérito policial. Nas redes sociais, a advogada disse que o caso se trata de “respeito à lei, à sociedade e à advocacia” (veja o vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com o delegado Christian Zilmon Mata dos Santos para um posicionamento, mas não teve retorno.\nNa decisão, a juíza também pediu a devolução do celular de uma testemunha. Na época, a advogada disse que o investigador exigiu uma fiança de R$ 10 mil e determinou que o dinheiro fosse pago exclusivamente em espécie, o que, segundo ela, dificultou sua soltura.