-Advogada presa suspeita de agiotagem e gravar tortura fazia oração para extorsão (1.3344068)\nA advogada presa junto com policiais militares, por suspeita de agiotagem e gravar tortura, fazia oração sobre dinheiro recebido após extorsão e violência, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (veja vídeo acima). A gravação obtida pela TV Anhanguera mostra novos registros do grupo durante ameaças com arma de fogo de pessoas endividadas com eles. Os quatro, e mais outro investigado, seguem presos, desde sexta-feira (28), após passar por audiência de custódia.\nAgradecemos, Senhor, pela prosperidade que reina nesse lar. Te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos faz grande perante os nossos inimigos. Porque o Senhor nos faz grande Senhor, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Te pedimos, pai amado, que cada pessoa que recebeu seu dinheiro, que ela tenha gratidão, pai, e que o dinheiro retorne para nós", orou a investigada, que é advogada.