À esquerda, Talita Moura. À direita, estragos do acidente na GO-147 (Reprodução/Instagram de Talita Moura e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nA advogada Talita Lima de Moura, de 33 anos, que morreu em um acidente na GO-147, deixou um legado de profissionalismo e respeito. Segundo uma nota de pesar da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Caldas Novas, a profissional atuava de forma séria, ética e contribuiu para o fortalecimento da classe (leia na íntegra ao final do texto).\nO velório de Talita começou às 9h deste sábado (27) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O horário do sepultamento não foi divulgado.\nTalita morava em Goiânia e atuava em Caldas Novas, no direito da família. Ao POPULAR, uma prima disse que a advogada cuidava da avó que tem Alzheimer, na capital, e faria um trabalho voluntário neste sábado. Além disso, nas redes sociais, a profissional mostrava ser uma pessoa de fé e ação.