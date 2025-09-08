-Advogada e cachorros morrem em acidente (1.3309236)\nA advogada Danielle Mansur Guimarães, de 50 anos, que morreu junto com os três cachorros em acidente de carro, estava indo para o velório do sogro, contou a amiga dela, Viviane Pancheri. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) relatou que o veículo da advogada se envolveu em uma colisão com um caminhão que transportava combustível e houve um incêndio no local (veja vídeo acima).\nDe acordo com a corporação, foi necessário puxar o veículo da advogada para longe do fogo com auxílio de um guincho para o socorro. No entanto, ela e os animais morreram no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, constatou a morte de Danielle e prestou atendimento ao motorista do caminhão.\nAs guarnições encontraram o motorista da carreta sentado, responsivo, reclamando de dor nos membros inferior e superior esquerdo, atendido pelo médico do Samu no local", disse o tenente Saulo, do 5º BBM, ao g1.