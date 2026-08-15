-advogada_cliente_sincero (1.3445166)\nA advogada Eliana Saldanha compartilhou em suas redes sociais o momento em que se surpreendeu ao ouvir um cliente contar detalhes de uma briga com a então companheira durante uma audiência de instrução e julgamento, em Maurilândia, no Nordeste goiano (veja o vídeo acima). Ao POPULAR, a advogada disse que havia dito anteriormente ao homem para se manter em silêncio, mas ele era “sincero demais para ficar calado”.\nSegundo Eliana, a audiência ocorreu em fevereiro deste ano, época em que ela começou a atuar na advocacia: “Eu fui nomeada como dativa, para patrocinar a defesa do réu”.\nDurante o depoimento, o cliente afirmou que teria sido agredido pela mulher e que tentou segurá-la, mas não conseguiu. Segundo ele, ela teria pegado uma chave de fenda e ido em sua direção.