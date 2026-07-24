Advogada é investigada por estelionato e apropriação indébita contra clientes, em Goiás (Reprodução/Instagram Rina Campbell)\nA advogada Rina Campbell Pena, que havia sido presa suspeita de aplicar golpes em clientes que buscavam revisões de financiamento de imóveis, foi solta na quinta-feira (23) após o Tribunal de Justiça de Goiás expedir um habeas corpus favorável. Em nota, a defesa de Rina afirmou que “sua liberdade foi restabelecida em total conformidade com a justiça e a realidade dos fatos” (leia a nota ao final do texto).\nNa decisão, a Justiça determinou que a advogada não poderá se ausentar de Goiânia, por mais de 15 dias, sem autorização judicial, e não poderá fazer exercício da advocacia, até o exame do mérito do habeas corpus, a fim de resguardar a ordem pública.\nA advogada havia sido presa na quarta-feira (22) em um resort na Costa do Sauípe, na Bahia. Rina Campbell Pena é investigada pela prática dos crimes de estelionato e apropriação indébita qualificada, contra diversas vítimas, tendo causado um prejuízo estimado em R$ 646.606,93, segundo consta nos autos.