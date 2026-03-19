-Advogado com nanismo comemora (1.3387944)\nO advogado goiano Matheus Menezes Matos, de 25 anos, comemorou a decisão judicial que anulou o Teste de Aptidão Física (TAF) que o havia desclassificado do concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a realização de um novo exame, desta vez adaptado às condições do candidato, que tem nanismo. Nas redes sociais, ele cravou: “A justiça foi feita e eu estou de volta ao jogo” (veja vídeo acima).\nA PCMG, por meio de nota, informou que ainda não foi notificada pela Justiça e que se manifestará apenas nos autos do processo. A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo concurso, também respondeu que não recebeu formalmente o comunicado judicial. “Tão logo seja intimada, adotará as medidas cabíveis nos autos do processo”, ressalta trecho do comunicado (veja íntegra das notas ao final desta reportagem).