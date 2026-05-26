Matheus Menezes Matos, de 25 anos, advogado com nanismo (Reprodução / Matheus Matos)\nO advogado goiano Matheus Menezes Matos, de 25 anos, precisou recorrer à Justiça para conseguir realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) com as devidas adaptações. Matheus, que possui nanismo, é um dos candidatos a delegado substituto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), concurso realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Acontece que, segundo um comunicado recente divulgado no site da banca, o advogado também foi reprovado no TAF adaptado.\nNa manhã desta terça-feira (26), Matheus explicou ao POPULAR que entrou com um novo recurso. Segundo o candidato, não há um prazo definido para a banca analisar o pedido. Além disso, mesmo que o concurso já tenha sido homologado, outras fases podem ocorrer normalmente.