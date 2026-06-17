O advogado goiano Matheus Menezes Matos, de 25 anos, reprovado em um concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), teve negado o recurso administrativo apresentado após ser reprovado novamente nos exames biofísicos. A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, divulgou o resultado definitivo que manteve o candidato como "inapto sub judice PcD".\nAo POPULAR, a defesa de Matheus disse que ele decidiu não mais recorrer e não vai se manifestar sobre o assunto, focando em outros concursos. Também afirmou que a reclamação constitucional no STF foi exitosa, pois conseguiram provar que a banca FGV errou ao não adaptar o teste físico; com a adaptação do exame, a pretensão inicial foi atendida.\nAdvogado com nanismo precisou ir à Justiça para conseguir TAF adaptado em concurso para delegado