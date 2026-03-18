-carabina_sindico_goiania.mp4 (1.3387036)\nO advogado do síndico Carlos Eduardo Freitas Araújo, de 42 anos, afirmou que o cliente saiu armado pelo condomínio onde mora, no Setor Faiçalville, em Goiânia, após ouvir um “estalo” vindo da cerca elétrica. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que em que ele circula com uma espingarda pelas áreas comuns do residencial (veja o vídeo acima). O caso ocorreu no dia 12 deste mês e foi divulgado nesta terça-feira (17).\nSegundo a defesa, o síndico teria se assustado com o barulho e decidiu verificar a situação, alegando preocupação com a segurança do local, que, conforme já havia dito em entrevista à TV Anhanguera, possui histórico de furtos e roubos.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou nesta quarta-feira (18) que, após o pagamento de fiança, o investigado passou a responder em liberdade, mas o caso segue sob apuração. A corporação informou também que o inquérito será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.