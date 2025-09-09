-FERIMENTOS (1.3310190)\nO advogado André Mariani denuncia que foi agredido por um servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Ao POPULAR, o advogado contou que foi enforcado e xingado pelo servidor na Unidade de Processamento Judicial (UPJ), que fica dentro do fórum da cidade. Um vídeo mostra os ferimentos após a agressão (assista acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nO servidor partiu para cima de mim de forma agressiva, me enforcou, somente cessando após a intervenção de outros servidores. Ficou os ferimentos no pescoço e ele continuou me xingando”, disse o advogado.\nVeja entrevista do advogado à TV Anhanguera: Advogado denuncia que foi enforcado por servidor do fórum de Valparaíso de Goiás\nEm nota, o TJGO informou que a diretoria do Foro da comarca de Valparaíso “determinou a instauração de sindicância para apurar o episódio” e o “servidor envolvido foi substituído e não integra mais a equipe de gestão da unidade onde o fato ocorreu”.