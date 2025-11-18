Advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos (Reprodução / Instagram Pedro Henrique Lopes)\nO advogado goianiense Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (15). Ele havia saído de casa, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, para encontrar um cliente em Aparecida de Goiânia, segundo relata a mãe do profissional, a terapeuta Marizeth Alves, de 58 anos. A Polícia Civil investiga o caso por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida, que mantém as apurações sob sigilo.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nEm nota ao POPULAR, a Polícia Civil de Goiás informou que o desaparecimento é apurado pelo GIH de Aparecida de Goiânia. A corporação afirmou que as investigações estão em andamento e permanecerão sob sigilo até a conclusão do inquérito, sem divulgação de detalhes por enquanto.