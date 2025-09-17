Advogado Juan Danker Rocha Faria (Arquivo pessoal / Kathleen Rocha)\nO advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, desapareceu após sair da casa da irmã para imprimir documentos, em Goiânia. Ao POPULAR, a irmã dele, Kathleen Rocha afirmou que ele havia dito que iria em uma rua próximo à residência dela, mas desde segunda-feira (15) não foi mais visto.\nSegundo Kathleen, Juan mora com a mãe, mas estava passando alguns dias na casa dela para ajudá-la após uma cirurgia. Ela afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Goiás (OAB-GO) está prestando apoio para encontrá-lo.\nO pessoal da OAB entrou em contato e, como ele é advogado, disponibilizou um advogado que vai ajudar nessa questão. Então vendo se consegue ter acesso a câmeras, hackear o celular dele”, informou.\nJuan é uma pessoa tranquila, mas tem histórico de depressão, segundo a família. Ele é solteiro e não tem filhos. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou na casa dela, e ele levou a carteira da OAB e o celular, conforme a irmã. Um boletim de ocorrência foi registrado.