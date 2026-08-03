-ADVOGADO E DENTISTA (1.3440467)\nO advogado Elmar Ferraz de Oliveira, de 72 anos, e a dentista Zulma Maguieda Figueiredo Barbosa Ferraz, de 70, morreram em um acidente na GO-206, em Cachoeira Alta, no Sudoeste de Goiás. De acordo com os bombeiros, Zulma foi ejetada para fora do carro e Elmar ficou preso às ferragens. Os dois eram casados e muito conhecidos em Caçu, onde Zulma atuava como Coordenadora Geral do Núcleo de Odontologia da Secretaria Municipal e Elmar era ex-presidente da OAB da cidade. O velório do casal acontece nesta segunda-feira (3), no Salão Paroquial de Caçu. O enterro está previsto para as 16h.\nO acidente aconteceu na tarde de domingo (2), no km 216, zona rural de Cachoeira Alta, e envolveu dos veículos de passeio. Os bombeiros informaram que um homem já havia sido socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Caçu quando as equipes de resgate chegaram.