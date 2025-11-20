O advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do carro que dirigia, em Anápolis. Segundo a ocorrência, o veículo havia batido contra um obstáculo próximo a um semáforo, e o motorista estava ainda respirando com dificuldade após o acidente. A Polícia Civil disse que não havia marcas de violência aparentes e a suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito.\nO caso aconteceu por volta da 1h no cruzamento das Avenidas José Neto Paranhos e Visconde de Taunay, no Bairro Jundiaí. Uma testemunha acionou o socorro e disse aos policiais militares que estava em um bar próximo quando ouviu a batida.\nConforme o relato, ela foi até o local e encontrou o advogado desmaiado dentro do carro, respirando com dificuldade e sem roupas. Ela o cobriu com uma blusa de frio e aguardou o atendimento.