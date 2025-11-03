Advogado e juiz classista aposentado, Zanderlan Campos da Silva (Reprodução / TRT-GO)\nO advogado e ex-presidente do Vila Nova Esporte Clube, Zanderlan Campos da Silva morreu nesta segunda-feira (3), aos 85 anos, em Goiás. Chamado de “inquieto” pelo neto, o vereador de Goiânia, Rodrigo Rizzo (PSDB), Zanderlan também atuou como juiz classista da Justiça do Trabalho, professor universitário, economista e jornalista.\nNas redes sociais, o vereador disse que conseguiu se despedir do avô nos seus últimos minutos de vida após na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava internado: “Pude dar um beijo de despedida e arrancar algumas risadas dele”. A causa da morte não foi divulgada.\nCampos nasceu em 1940 e era natural de Rio Verde. Rizzo mencionou que o advogado foi responsável pela emancipação de dezenas de municípios goianos e que fundou bolsas de valores. Quando atuou como jornalista, foi perseguido pela ditadura militar, segundo o familiar.