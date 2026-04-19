Um advogado, identificado como Márcio Nogueira Lemes, de 35 anos, e sua namorada, Karolyne Steffane Madra de Oliveira, de 27, morreram após se envolverem em um acidente entre um carro e uma moto na GO-010, no km 168, entre Vianópolis e Luziânia, informou o Corpo de Bombeiros.\nO acidente ocorreu neste sábado (18). Segundo a corporação, ao chegarem ao local, as equipes encontraram a Polícia Militar já presente. De acordo com os militares, as mortes foram confirmadas ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nSegundo familiares, o velório de Karolyne será realizado neste domingo (19), a partir das 19h, na Paz Silva, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O sepultamento está previsto para as 21h30, no Cemitério Municipal de Trindade. Informações do velório e enterro de Márcio não foram divulgadas.