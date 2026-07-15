Um advogado foi preso suspeito de aplicar golpes contra clientes por mais de 8 anos em pelo menos três cidades de Goiás e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre 2015 e 2022, período em que ele ainda não era formado em Direito nem possuía registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado para posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com as investigações, o suspeito prometia reduzir o saldo de financiamentos imobiliários e convencia as vítimas a depositarem dinheiro em uma suposta conta judicial. No entanto, os valores eram desviados.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o delegado Rony Loureiro afirmou que as vítimas acreditavam estar contratando um advogado regularmente habilitado.\nUma vítima descobriu, ao final, que ele recebia mensalmente os valores que deveriam ser depositados judicialmente. Segundo ele, havia a necessidade de fazer esses depósitos para que, no futuro, o imóvel fosse quitado", explicou o delegado.