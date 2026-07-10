-advogado preso morte gustavo (1.3431630)\nUm advogado foi preso suspeito de matar o jovem Gustavo Pacheco Guimarães, de 28 anos, atropelado em um acidente de trânsito em Rio Verde, no sudoeste goiano (veja o vídeo acima). O caso teve uma reviravolta após a Polícia Civil (PC) concluir que o próprio advogado dirigia a caminhonete no momento da colisão, versão diferente da apresentada inicialmente na qual ele afirmava que uma mulher conduzia o veículo.\nA prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (8). O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar. A reportagem pediu um posicionamento sobre a prisão à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Goiás (OAB-GO), mas não teve retorno até a última atualização deste texto.\nO acidente aconteceu na noite de 29 de junho, no cruzamento da Rua Otoniel da Cunha com a Rua Vitória. Gustavo pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma Toyota SW4. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu um dia depois devido aos ferimentos.