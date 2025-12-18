-Vídeo do momento que o advogado desmaia no cartório (1.3351536)\nO advogado Gilberto de Paula Rezende Júnior foi sequestrado e agredido fisicamente por três indivíduos após cair em uma emboscada ao visitar uma cliente durante um atendimento, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), além das agressões, os suspeitos levaram o advogado a força até um cartório na cidade para que a vítima assinasse e reconhecesse firma de uma dívida de aproximadamente R$ 600 mil.\nDurante a chegada no cartório, Gilberto de Paula passou mal e desmaiou dentro do estabelecimento. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento (veja acima).\nAo ser atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) o advogado relatou que os três suspeitos que o acompanhavam no cartório estariam o sequestrando.