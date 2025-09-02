-Agressão (1.3307413)\nUm advogado é suspeito de agredir a ex-companheira de 25 anos e quebrar o dente da mãe dela de 60 anos durante uma discussão, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a jovem, a agressão aconteceu na frente dos filhos dela. Câmeras de segurança registraram o ocorrido (assista acima). O caso é investigado.\nNas imagens, é possível ver a ex e a atual do advogado em luta corporal no chão antes dele intervir. Em seguida, o advogado agride a ex e a mãe dela.\nMadrasta é presa suspeita de dar socos no enteado de 11 anos; vídeo\nQuatro pessoas são presas após agressão a bombeiros e injúria racial contra enfermeiro em UPA de Goiânia\nProfessora denuncia que foi esfaqueada por aluna dentro de sala de aula\nEm nota, o advogado disse que o vídeo divulgado “não trouxe a integralidade das informações” e que também registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa, injúria, ameaça e dano. Ele afirmou ainda que mãe e filha estavam agredindo a esposa dele e, por isso, agiu em legítima defesa. Também disse que está aguardando o resultado da perícia do seu carro, que teve o vidro quebrado durante a discussão, e o exame de corpo delito da mulher.