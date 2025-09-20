Advogado Juan Danker Rocha Faria (Arquivo pessoal / Kathleen Rocha)\nO advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, encontrado morto em Goiânia após quatro dias de busca, era "amoroso, carinhoso e prestativo com todos". Outra qualidade do jovem é que ele "tentava alegrar todos ao redor". A descrição foi feita ao POPULAR pela irmã do advogado, a estudante Kethllen Rocha.\nO Juan sempre sonhou em ter uma família, ter filhos. Ele amava exercer sua profissão, gostava muito de pescar, ir para a beira de rio, descansar e se divertir", compartilhou a familiar.\nEm uma postagem nas redes sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Anápolis manifestou pesar pelo caso e prestou solidariedade aos familiares de Juan. Segundo o órgão, o velório será na tarde deste sábado (20) no Cemitério Park, também em Anápolis.