-Vídeo - Tronco gameleira cai (1.3423734)\nO advogado Zander Queiroz escapou de uma possível tragédia ao andar em uma calçada de Goiânia. Ele quase foi atingido pelo tronco de uma gameleira gigante que caiu na tarde desta quinta-feira (18). O flagrante ocorreu na Rua 4, no Setor Oeste, e foi registrado por uma câmera de monitoramento, segundo apurado pela TV Anhanguera (assista acima).\nAs imagens mostram que Zander passa ao lado da gameleira. Três segundos depois, dois troncos despencam da árvore e caem no chão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Além disso, não chovia no momento da queda.\nAo POPULAR, a Defesa Civil informou que foi ao local e realizou uma avaliação de risco. Existem quatro gameleiras na mesma calçada. O órgão também disse que vai acionar a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).