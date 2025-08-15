-POP_2_ADVOGADA_TAPA (1.3300653)\nO advogado Alan Araújo Dias levou um tapa no rosto durante uma audiência por vídeoconferência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). No vídeo obtido pela TV Anhanguera é possível ver que, no ínicio, ele demonstra incômodo e leva a mão ao rosto. O advogado percebe uma pessoa se aproximando e a segue com os olhos. Em seguida, uma mulher aparece e lhe mostra algo. Logo, ela sai do foco da câmera e o homem é agredido repentinamente. Após o tapa, ele age com naturalidade e retorna à audiência (veja o vídeo acima).\nO POPULAR não conseguiu o contato de Alan Araújo Dias para saber o motivo da agressão e se houve denúncia do fato. A reportagem não conseguiu identificar a mulher que deu o tapa para que pudesse se posicionar.\nO vídeo foi gravado no dia 27 de julho deste ano, durante uma audiência de custódia da 2ª Vara Cível e Família e Sucessões de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, conforme o TJGO. À TV Anhanguera, ele disse que a então companheira teve uma crise de ciúmes.