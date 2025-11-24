Advogado Rodrigo Jaime e foto do seu celular com chamadas perdidas para o Samu (Arquivo pessoal/ Simone Jaime e Reprodução/ TV Anhanguera)\nO advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, em Anápolis, cidade localizada na região central do estado. Reportagem da TV Anhanguera mostrou que o profissional tentou ligar várias vezes para o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas não foi atendido.\nEm nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que mesmo com as ligações registradas no celular de Rodrigo, o Samu não identifica as ligações dele no sistema. (Leia a nota completa ao final do texto).\n-WEBSTORIES: Advogado ligou quase 20 vezes para o Samu antes de ser encontrado morto, diz família (1.3341268)\nO Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h12 da manhã do dia 20 de novembro e prestou os primeiros atendimentos. O Samu foi acionado pelos bombeiros às 1h39, já que o paciente já estava em parada cardíaca.