O advogado Igor Ferreira Saldanha morreu nesta terça-feira (7), aos 27 anos, em Goiânia. Ao POPULAR, a amiga Ana Clara Soares informou que ele estava internado em um hospital particular da capital para tratamento de um câncer ósseo, diagnosticado no ano passado.\nA doença se espalhou para os pulmões dele, que evoluiu com insuficiência respiratória, segundo ela.\nIgor descobriu o câncer em junho de 2025, segundo a amiga. Familiares e amigos organizaram uma rifa nas redes sociais, dois meses depois, onde relatava que o jovem tinha tumores no braço direito, na perna direita e na coluna. O tumor na coluna, descoberto posteriormente, provocou a paralisia da parte inferior do corpo.\nEle passou por cirurgias de urgência, enfrentou uma infecção grave após um dos procedimentos e chegou a retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Também realizou sessões de radioterapia e, posteriormente, iniciou quimioterapia em um hospital público especializado.