O advogado Gabriel Honório, de 37 anos, morreu em um acidente de trânsito nesta quarta-feira (26) na BR-050, em Catalão, no sudeste goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), ele perdeu o controle da direção, bateu contra um tronco de árvore e, em seguida, o veículo pegou fogo. O socorro chegou a ser chamado, mas Gabriel não resistiu.\nAinda conforme a PRF-GO, outros motoristas que passavam pelo local pararam e conseguiram retirar o advogado do carro. Equipes do Corpo de Bombeiros também atenderam à ocorrência. Agora, as causas do acidente devem ser investigadas.\nGabriel era natural de Ouvidor, também no sudeste do estado. Algumas horas antes do acidente, o advogado chegou a publicar uma selfie nas redes sociais, onde também mostrava a estrada. "Que os desejos da alma e do coração sempre sejam julgados procedentes", escreveu na legenda da postagem.