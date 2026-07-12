O advogado Antônio Andriêr da Silva, de 48 anos, morreu afogado enquanto pescava próximo à Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada, na região sul de Goiás. O corpo foi localizado na noite da última sexta-feira (10) por um amigo da vítima, que encontrou o colega submerso e preso à própria bolsa de pesca.\nDe acordo com o relato do Corpo de Bombeiros, o registro da ocorrência foi feito por volta das 20h30, na Vila Operária. A testemunha, que acompanhava Antônio, relatou que os dois pescavam juntos quando se distanciaram por um momento.\nAo POPULAR, os militares informaram que o amigo, ao retornar ao ponto de encontro, não avistou o advogado. Ao perceber a bolsa de Antônio boiando a alguns metros da margem, o colega o teria encontrado submerso e preso aos equipamentos.\nPais de criança que morreu afogada em fazenda de Amado Batista foram demitidos meses depois