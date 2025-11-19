O advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos, trabalhava na área criminal há pouco tempo. A mãe do profissional, que desapareceu no último sábado (15), revelou que ele atuou por dez anos no setor trabalhista e, há cerca de 15 dias, estava atendendo um cliente. Segundo a terapeuta Marizeth Alves, o filho sumiu após sair de casa, na Cidade Jardim, em Goiânia, para encontrar esse cliente na Vila Brasília, em Aparecida.\nEle [Pedro] esteve na minha casa, disse que iria encontrar o cliente novamente porque estava cuidando de algumas ações dele. Quando foi no fim da tarde, mandei mensagem, mas ele não respondeu. As mensagens nem chegavam, e eu comecei a ficar preocupada”, explicou a mãe.\nMarizeth esperou até o dia seguinte, pois pensou que o celular do filho pudesse ter descarregado. No entanto, como continuou sem respostas, ela registrou um boletim de ocorrência na polícia.