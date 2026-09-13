A Polícia Científica de Goiás confirmou a identificação da ossada do advogado André Luis Marques de Souza, de 43 anos, que estava desaparecido desde abril de 2023. O laudo pericial foi concluído na última segunda-feira (7) por meio de exames do Banco de Perfis Genéticos do estado, encerrando mais de três anos de buscas.\nAndré desapareceu ao sair de casa na manhã de um doming, para levar o carro a um lava-jato, em Goiânia. O caso ganhou repercussão à época, quando familiares e a esposa do advogado mobilizaram campanhas nas redes sociais e registraram ocorrência pelo desaparecimento.\nAdvogado desaparece após levar carro para lavar em Goiânia, e esposa pede ajuda nas buscas\nOAB-GO reforça pedido de buscas por advogado desaparecido ao levar carro para lavar, em Goiânia\nIdoso com Alzheimer é encontrado espancado em Goiânia, denuncia família