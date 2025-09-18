Advogado Juan Danker Rocha Faria (Arquivo pessoal / Kathleen Rocha)\nO advogado Juan Danker Faria, de 27 anos, que atua há quatro anos na área criminal, segue desaparecido. Ao POPULAR, a irmã dele, Kathleen Rocha, contou desconhecer os motivos que possam ter influenciado no desaparecimento ou onde ele possa estar. Já o delegado do caso, Pedromar Augusto de Souza, informou que o jovem tem depressão e uma das linhas de investigação trabalha com a hipótese que o desaparecimento foi voluntário.\nSegundo a família, Juan trabalha há quatro anos como advogado criminalista em Anápolis de forma autônoma e mora na casa da mãe, mas estava há duas semanas morando em Goiânia na casa da irmã para ajudá-la após uma cirurgia. Kathleen Rocha explicou que durante o período da manhã e da tarde ele atende clientes e participa de fóruns. “Ele é uma pessoa muito tranquila e reservada”, conta.